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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تتحرى عن ملابسات مقتل إفريقية في ظروف غامضة بالعجوزة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:30 م
جثة عجوز إفريقية
جثة عجوز إفريقية
ندى حمدي
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تواصل نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحقيقاتها في مقتل مسنة إفريقية الجنسية داخل شقتها في العجوزة.

كما طلبت النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابه الجريمة.

وأرسلت النيابة عبوة مياه غازية «كانز»، وسيجارتين للأدلة الجنائية بعد العثور عليها في مسرح الجريمة كأدلة قد تشير للجاني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بلاغا ورد لقسم شرطة العجوزة من سكان أحد العقارات بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الأرضي، وانتقلت قوة من قسم الشرطة بعد استئذان النيابة العامة لكسر الشقة، وتبين العثور على جثة سيدة في حالة تعفن رمي علي سرير بغرفة النوم.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المجني عليها حضرت لمصر في شهر يونيو الماضي واستأجرت شقة بمنطقة العجوزة مقابل 1700 جنيه شهريا، وكانت تقيم بمفردها ولا يتردد عليها سوى سيدتين من ذات جنسيتها مرة واحدة كل أسبوع.

وكشفت المعاينة التي أجراها محمد رفعت خليفة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة أن المجني عليها في العقد السابع من العمر، كانت مسجاة على السرير مقيدة اليدين من الخلف بجلباب حريمي ومخنوقة من فمها ورقبتها بقطعة قماش سمراء ورقبتها مشدودة للخلف بشدة؛ ما أدى لقطع الجلد المحيط بالفكين.

وأسفرت المعاينة عن سلامة منافذ الشقة بالكامل، وأن الجاني دخل بطريقة مشروعة، كما عثر على آثار استضافة بصالون الشقة، حيث عثر على عبوة «كانز» وسيجارتين، وتولى خبراء الأدلة الجنائية رفعها وتحريزها لأخذ عينة لعاب منها ومضاهاتها بعينة DNA من المجني عليها، كما عثر على طبق داخله نوع غريب من الأعشاب بجانبه «ورقة بفرة» فتم تحريزها أيضا لإرسالها للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لفحصها وبيان ماهيتها وما إذا كانت مادة مخدرة من عدمه.

وطلبت النيابة برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة.

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