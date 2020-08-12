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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر عاشور يحصل على الدرع الذهبية من «يوتيوب» (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:28 م
تامر عاشور
تامر عاشور
حسن أمين
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احتفل المطرب تامر عاشور بحصوله على الدرع الذهبية من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بعد حصوله على أكثر من مليون مشترك في قناته الرسمية بالموقع.

ونشر تامر عاشور عدد من الصور أثناء احتفاله بالدرع الذهبي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "عدينا المليون الأول على اليوتيوب بشكر أهلي كلهم واحد واحد وأصحابي اللي دايما فاكرنّي ودايما نتشارك في أي نجاح وبشكر كل الجمهور اللي ليه الفضل بعد ربنا سبحان وتعالى".

وكان تامر عاشور قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان "بياعة" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وتوزيع موسيقي خالد عز.

ومن جانبه يواصل المطرب تامر عاشور وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه للجمهور في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.
تامر عاشور يحصل على الدرع الذهبية من «يوتيوب» (صور)
تامر عاشور يحصل على الدرع الذهبية من «يوتيوب» (صور)
تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور يحصل على الدرع الذهبية من «يوتيوب» (صور)
تامر عاشور يحصل على الدرع الذهبية من «يوتيوب» (صور)
تامر عاشور
تامر عاشور

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