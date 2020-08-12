تزاحم شديد على لجان «الشيوخ» بقرية السلام في الشرقية (صور)

شهدت اللجان الانتخابية، بقرية السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، تزاحما كبيرا وإقبالا كثيفا، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك قبل قفل باب التصويت، حيث شهدت اللجان تكدسا من الرجال والسيدات حرصا منهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.