السعودية: قدمنا 1.5 مليار دولار للسودان

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة التابع للمملكة العربية السعودية، تقديم الرياض للسودان حتى الآن ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي.جاء ذلك في كلمة للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة خلال مشاركته في اجتماع أصدقاء السودان الذي عُقِد افتراضيًا برئاسة المملكة اليوم.وقال الربيعة: إن المملكة من أكبر الداعمين للسودان في الماضي والحاضر، وتسعى جاهدة مع شركائها من أصدقاء السودان لدعم كل ما يحقق الاستقرار السياسي وعودة الاقتصاد والحياة إلى ما يحقق طموحات الشعب السوداني الشقيق.وأضاف: "قدمت المملكة للسودان حتى الآن ما يقارب 1.5 مليار دولار أمريكي، كما رفعت استثماراتها في القطاع الخاص لسد احتياجات الكثير من المواطنين السودانيين".وكشف الربيعة عن أن خطة المركز لعام 2020م اشتملت على تنفيذ عدد من الحملات الطبية التطوعية في السودان والمشاريع الإغاثية والإنسانية.