دفن سناء شافع بمقابر العائلة بطريق الفيوم

أكد الفنان الشاب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن جثمان الفنان سناء شافع توجه إلى الواحات بطريق الفيوم لدفنه هناك بمقابر العائلة.وأشار عزوز لـ"الدستور"، إلى أنه من المنتظر أن يصلى على جثمان الراحل في مكان دفنه، بتواجد عدد من أفراد أسرته، على أن يتم تحديد إذا ما كان هناك عزاء للراحل أم لا بعد دفنه بقرار من عائلته.ورحل شافع عن عالمنا اليوم الأربعاء، بعد تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 77 عامًا.