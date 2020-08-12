العراق: تمادي أنقرة في الاعتداء سيجعلها تخسر كل الأصدقاء

أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية ظافر العاني، اليوم الأربعاء، أن "تمادي" أنقرة في الاعتداء على العراق سيجعلها تخسر كل الأصدقاء، معتبرا أن وجود حزب العمال الكردستاني ليس سببًا مقنعًا لقصف المدن الحدودية العراقية.وقال العاني - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية: "من موقع مسئوليتي كرئيس للجنة الصداقة النيابية العراقية التركية، فإن ‏تمادي أنقرة في الاعتداء على العراق سيجعلها تخسر كل أصدقائها ولن يكون بمقدور أحد تبرير انتهاكاتها أو غض النظر عنها مادام الأمر يتعلق بسيادة العراق واحترام حدوده".وأضاف: أن "وجود حزب العمال الكردستاني ليس سببا مقنعا لقصف المدن الحدودية العراقية وقتل المواطنين الأبرياء والقيام بأعمال عسكرية من طرف واحد وعلى أنقرة أن تحل مشكلاتها الداخلية بالطريقة التي تجدها مناسبة ولكن بعيدا عن العراق"، معربًا عن مساندته "لبيان وزارة الخارجية العراقية والإجراءات التي اتخذتها وندعو الحكومة لانتهاج كل الوسائل السياسية الممكنة لحفظ سيادة العراق وأرواح مواطنيه".وكانت وزارة الخارجية العراقية، استدعت سفير تركيا لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على قصف جوي نفذته طائرة مسيرة تركية على أراض عراقية، أمس الثلاثاء، استهدف اجتماعا لضباط بحرس الحدود العراقي ومسؤولين ب‍حزب العمال الكردستاني.