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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد رفض اعتذاره.. أحمد فلوكس يرد على هانى شاكر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:21 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
محمد مجدي
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علق الفنان أحمد فلوكس، من جديد على أزمته مع المطرب هاني شاكر، والتى أثيرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما هاجم "فلوكس" نقيب الموسيقيين بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وقال "فلوكس" فى بيان صحفي، إنه كان لا يريد أن يعلق على هذه الأزمة مرة ثانية، مشيرا إلى أنه من حق الفنان هاني شاكر التعليق والخروج فى القنوات والتحدث عن الأزمة، لافتا إلى أنه يقدر هاني شاكر ويحترمه كفنان كبير وقامة وقيمة كبيرة في عالم الغناء والفن.

وتابع فلوكس قائلا إنه حينما قدم اعتذارا للفنان هاني شاكر كان بناء على طلب من نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي يعتبره بمثابة والده وأخ كبير له، مشيرا إلى أنه حينما وجه عتابه لـ"هاني شاكر" بعد نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي كان من باب أنه نقيب للموسيقيين ويمثل تلك الجهة، دون أن تكون لديه أو لدى غيره من المتعاطفين أى دراية باليوتيوبر الراحل.

وأضاف "فلوكس" أنه ليس فى حاجة لـ"يعمل أفلام على حد" كما قال هاني شاكر في رده الغاضب على فلوكس، مضيفا أنه ممثل ويصور أفلاما بالفعل وليس فى حاجة إلى ذلك.

واتفق أحمد فلوكس مع هاني شاكر في الهجوم على "زمن السوشيال ميديا"، مؤكدا أنه فنان وليس نجم سوشيال ميديا، مضيفا أنه يتفق مع النقيب بالفعل، وإن كان الأخير لجأ لـ السوشيال ميديا نفسها في نعي يوتيوبر لا يعرف عنه شيئا وهو ما لم يفعله مع طبيب الغلابة مثلا.

كما رد "فلوكس" على جزئية أنه لا يستمع إلى المطرب هاني شاكر، لأنه ليس من جيله بل يستمع إلى عمرو دياب ومحمد منير لأنهم الأقرب له.

ورفض التعليق على الهجوم الذى تعرض له من بعض منتسبي نقابة المهن الموسيقية الذين هاجموه، وأكد مرارا وتكرارا على احترامه لـ هاني شاكر كقامة وقيمة كبيرة فى عالم الغناء.

واختتم "فلوكس" كلامه قائلا إن هاني شاكر قال إنه لو كان عضوا عنده في نقابته سيشطبه، ورد قائلا إن النقيب يجب أن يكون والدا لأبنائه من الفنانين، فليس مهمة النقيب شطب العضو، بل الحفاظ على مصالحه وحمايته، أسوة بما يفعل النقيب أشرف زكي.

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