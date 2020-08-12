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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزير خارجية اليونان يزور إسرائيل.. غدًا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:10 م
نيكوس دندياس
نيكوس دندياس
سارة الشلقاني
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يصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، غدا الخميس، إلى إسرائيل ويلتقي نظيره لدى الاحتلال جابي أشكنازي.

ويضع الوزيران اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح للسائحين اليونانين - الذين يحملون جواز سفر إسرائيليا - بالدخول إلى تل أبيب دون الحاجة لفترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وتوصلت الحكومتان الإسرائيلية واليونانية إلى اتفاق يسمح لليونانيين حاملي الجواز الإسرائيلي بالدخول إلى تل أبيب دون الالتزام بالحجر الصحي.

وأكدت وزارة الخارجية لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، دعمها لليونان ضد الانتهاكات التركية في البحر المتوسط.

وأضافت خارجية الاحتلال أنها تتابع عن كثب التوترات بين الجانبين، موضحة أنها تدعم اليونان في الحفاظ على مصالحها في الشرق الأوسط، ضد الأنشطة التركية.

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