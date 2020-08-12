إجلاء 28 ألفا و333 جزائريًا من الخارج منذ بداية أزمة كورونا

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بلجود، إنه تم إجلاء 28 ألفا و333 مواطنا، كانوا عالقين بالخارج منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد عبر 95 رحلة جوية و4 رحلات بحرية، بالإضافة إلى الوافدين من المعابر الحدودية.وأضاف بلجود، في تصريحات اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة وولاة الولايات بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، إنه تم رصد ميزانية تقدر بـ3 مليارات دينار (الدولار يساوي نحو 126 دينار)ا لإيواء هؤلاء المواطنين في الفنادق.وأوضح: أنه تم توفير مبلغ 1،7 مليار دينار لتوزيع منحة 10 آلاف دينار على المتضررين من الفيروس التاجي، مشيرا إلى أنه تم دفع الجزئين الأول والثاني من هذه المنحة إلى 483 ألف عائلة، فيما تم دفع الشطر الثالث لفائدة 232 ألف شخص من مجموع 245 ألفا تم احصاؤهم.وأشار بلجود، إلى أنه تم تشكيل خلايا أزمة بكل ولاية لمتابعة الوضع، والعمل على تنفيذ تعليمات الحكومة لمكافحة هذا الوباء، حيث تم إحصاء 1560 وحدة لإنتاج الكمامات، وتوزيع 12 مليون كمامة مجانا، وتوفير قدرات استيعاب بـ 11 ألف سرير إضافي.