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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فضل شاكر: «الشعب اللبناني جريح ويعاني»

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:02 م
فضل شاكر
فضل شاكر
محمد مجدي
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علق الفنان اللبناني فضل شاكر على الأحداث التي تشهدها لبنان مؤخرا.

وقال فضل شاكر، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر": "ما في حكي ينحكي بعد هالصدمة الكبيرة وبالمعاناة اللي عم يعانيها الشعب اللبناني الجريح، الله يحفظ لبنان وشعب لبنان".

وانتهى فضل شاكر من تسجيل أحدث أعماله الغنائية الجديدة، وذلك بأحد استديوهات لبنان، ويقوم الآن بأعمال المكساج الخاصة بالأغنية، قبل طرحها خلال الفترة المقبلة.
فضل شاكر: «الشعب اللبناني جريح ويعاني»
فضل شاكر: «الشعب اللبناني جريح ويعاني»

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