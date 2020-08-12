فضل شاكر: «الشعب اللبناني جريح ويعاني»

علق الفنان اللبناني فضل شاكر على الأحداث التي تشهدها لبنان مؤخرا.وقال فضل شاكر، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر": "ما في حكي ينحكي بعد هالصدمة الكبيرة وبالمعاناة اللي عم يعانيها الشعب اللبناني الجريح، الله يحفظ لبنان وشعب لبنان".وانتهى فضل شاكر من تسجيل أحدث أعماله الغنائية الجديدة، وذلك بأحد استديوهات لبنان، ويقوم الآن بأعمال المكساج الخاصة بالأغنية، قبل طرحها خلال الفترة المقبلة.