الجيش السوداني يتعهد بحماية الثورة وحفظ الدولة من الانهيار

أكد الجيش السوداني، الأربعاء، تعهده بحماية الثورة المجيدة التي شارك فيها، وحماية البلاد من نذر الانهيار.وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في كلمته خلال افتتاح أولى فعاليات احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ66 بالمتحف الحربي ببحري، إن الجيش والثورة بخير، والسودان سيصل إلى بر الأمان وإلى استقرار وديمقراطية كاملة، وفق وكالة أنباء السودان.وتعهد رئيس الأركان بمواصلة القوات المسلحة مهامها في حماية الوطن وصون ترابه، وأكد قومية القوات المسلحة واحترافيتها، ولا سبيل فيها للقبلية أو الجهوية.وأضاف: "الجيش السوداني احتل موقعه بين الجيوش منذ الحرب العالمية، ومشهود له في المنطقة العربية والإفريقية وقدم مساعدات للدول التي انفرط فيها عقد الأمن في مرحلة من المراحل".ووجه رئيس الأركان رسالة للشعب السوداني في حالة عدم استطاعته دعم القوات المسلحة عليه أن يكف عن الإضرار بها.