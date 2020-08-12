رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تعلن إقامة صلاة الجمعة بالساحات المفتوحة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:46 م
إبراهيم ملحم
إبراهيم ملحم
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة الفلسطينية، السماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، ضمن إجراءاتها الجديدة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ترأس اجتماعا ضم لجنة الطوارئ العليا، والمحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية، تم خلاله مناقشة إجراءات التعايش مع فيروس كورونا في ضوء ثبات المنحنى الوبائي، وقرر السماح بإقامة صلاة الجمعة بالساحات العامة والمفتوحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التباعد وارتداء الكمامات وإحضار السجاجيد الخاصة بالمصلين، والسماح بفتح المحال التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى يومي الجمعة والسبت مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة العامة التي حددتها بروتوكولات وزارة الصحة.

كما تقرر استمرار إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء، ومنع كل أشكال التجمهر، التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس، وشملت القرارات دعوة الفلسطينيين في أراضي عام 48 لعدم زيارة محافظات الضفة الغربية خلال الفترة الحالية، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة أهلهم في ضوء الارتفاع المضطرد في معدلات الإصابة في مناطقهم.

وأوضح البيان أنه سيتم تشديد الرقابة على مدى التقيد بإجراءات السلامة العامة، ووضع إمكانيات المديريات كافة، وموظفيها في مختلف المحافظات تحت أمرة المحافظين، لتشكيل فرق مراقبة جنبا إلى جنب مع قوات الأمن، للتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، والنقل العام، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين.

ولفت إلى أنه سيتم إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن، مشيرا إلى أن المحافظين بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية سيتولون اتخاذ قرارات الإغلاق للمناطق والمنشآت المصابة داخل المحافظات.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

7 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

«الباز»: القائمة الوطنية لا تمثل تيارًا واحدًا.. و«صباحى» فشل

الصور

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

7 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب

«الباز»: القائمة الوطنية لا تمثل تيارًا واحدًا.. و«صباحى» فشل

بعد رفض اعتذاره.. أحمد فلوكس يرد على هانى شاكر

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

عقب نشوب حريق.. «البترول» تؤمن خطوط الغاز في الرماية

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

21 أغسطس.. «فن محوج» تقدم عرض مسرحية «أفزيا»

«الثقافة بين إيديك».. ناصر عراق يقرأ فصلا من رواية «اللوكاندة»

وزيرة الثقافة ناعية سناء شافع: علامة درامية فى ساحة الأداء التمثيلى

«بيت المسرح» ينعى سناء شافع: درب أجيالًا من الفنانين