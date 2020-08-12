21 أغسطس.. «فن محوج» تقدم عرض مسرحية «أفزيا»

تقدم فرقة فن محوج، عرض مسرحية "أفزيا" عن رواية أفيزيا للكاتب خالد زيدان، من إخراج محمود عبدالعزيز، الجمعة المقبل 21 أغسطس، في تمام الخامسة مساءً، على مسرح الهوسابير، في وسط البلد.يشار إلى أن فرقة فن محوج قدمت العديد من العروض المسرحية أشهرها: هيبتا عن رواية "هيبتا" للكاتب محمد صادق والتى عرضت ما يقرب من 30 ليلة متواصلة، و"في قلبى أنثى عبرية" عن رواية دكتورة خولة حمدى التي عرضت حوالى 100 ليلة، وغيرها من العروض التي وجدت استحسانا من قبل الجمهور منذ بداية عمل الفرقة.