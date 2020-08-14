7 زيجات في حياة محرم فؤاد.. أبرزهن كاريوكا وملكة جمال الكون

عشرات من الأعمال الفنية والغنائية المميزة للفنان الراحل محرم فؤاد الذي ولد في يونيو من العام 1934، وتوفي في يونيو من العام 2002، إلا أنه لم يشتهر في الأعمال الفنية فقط، وإنما اشتهر بحياة خاصة مثيرة للجدل لتعدد زيجاته.فقد كانت أولى زيجات محرم فؤاد من الراحلة تحية كاريوكا، واللذان أنكرا في البداية علاقة الزواج لعدة مرات إلا أن الزواج حدث في عام 1959، لكن الزواج لم يدم لبضعة أشهر لكثرة الخلافات بينهما وصلت إلى تدخل الشرطة بناء على طلب تحية، ورفض الاثنان الحديث عن تلك الخلافات وما حدث فيها وانتهى الأمر بالانفصال.وعقب انفصال محرم فؤاد عن تحية كاريوكا لم يستمر وحيدًا لفترة طويلة، فقد تزوج بسيدة أجنبية إلا أن ذلك الزواج أيضًا لم يستمر طويلا حتى انفصل عنها، ثم جاء الزواج الثالث من اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه "طارق"، ويقال إنه ارتبط سرًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث، وهو ما تسبب في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد، إلا أن ميرفت أمين نفت ذلك أكثر من مرة.وكانت الزيجة الرابعة لمحرم فؤاد من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، التي شاركها بطولة فيلم "الملكة وأنا".وفي نهاية السبعينات تزوج محرم فؤاد بالفنانة عايدة رياض، واستمر الزواج لما يقارب 4 سنوات حتى حدثت أزمة للفنانة عايدة رياض في الثمانينيات، وتم القبض عليها في أحد أوكار الدعارة بالقاهرة وأودعت في سجن القناطر وطلقها محرم فؤاد إلا أنه تم تبرئتها فيما بعد، وقررت المحكمة أنها غير متورطة في القضية.أما آخر زيجات محرم فؤاد كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته بأزمة قلبية.