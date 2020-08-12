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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يشكر الجهات المشاركة فى تنظيم انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:56 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية على أجندة الحكومة خلال المرحلة الراهنة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم الشكر لكل الجهات التي شاركت في تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ، خاصة أنها تأتي في ظل تحديات دقيقة، ولاسيما مع استمرار أزمة جائحة " كورونا".

ونوّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، لما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في إطار خطة إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة لها، مشيرًا في هذا السياق إلى أن هناك مجموعة عمل تم تشكيلها للقيام بهذه المهمة، التي نستهدف منها وضع اختصاصات محددة وواضحة لكل وزارة وجهة حكومية؛ سعيًا لقيام كل وزارة وجهة بالأعمال المكلفة بها بالسرعة والدقة المطلوبة، مع تحقيق الرشادة في الإنفاق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الإجراءات تأتي في ضوء استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث نضمن قيام الجهات الحكومية بتنفيذ المهام المكلفة بها بشكل سلس دون أية عوائق، وبما يضمن في الوقت نفسه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وشدد رئيس الوزراء على جميع الوزراء ضرورة عدم إنشاء أى هيئات أو إدارات جديدة بالوزارات، حتى يتم الانتهاء من أعمال الهيكلة، لافتًا إلى أن هناك نحو 9 وزارات تم الانتهاء من وضع هياكل جديدة لها، في إطار جهود الدولة للإصلاح الإداري، ويتم العمل حاليًا للانتهاء من باقي الوزارات أسوة بذلك.

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