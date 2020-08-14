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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على قصص زواج سناء شافع الـ9

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:58 م
سناء شافع
سناء شافع
محمد مجدي
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قدم الفنان الراحل سناء شافع عشرات الأعمال الفنية المختلفة التي ظهر من خلالها بأدوار الـ100 عمل ما بين المسرح والسينما والتلفزيون.

وخرج «سناء» منذ شهور على إحدى الفضائيات للحديث لأول مرة بشكل تفاصيلي عن زيجاته الـ (9) مبررًا وقتها أن لكل زواج قصة مختلفة تحيط به.

فكانت الزيجة الأولى من شقيقة صديقه وتدعى ليلى كامل وهي ابنة تاجر مجوهرات شهير، وكان وقتها طالبًا في العشرين من عمره، واستمرت لمدة عامين فقط قبل أن ينفصلا.

أما الزوجة الثانية فكانت ألمانية الجنسية تدعى كريستينا، واستمر الزواج لمدة 7 سنوات، وأنجب منها عبدالله نديم، ويعيش حاليًا في المانيا، وقد أنفصل عنها بسبب حبه العودة لمصر، والثالثة كانت الفنانة ناهد جبر، وأنجب منها ماجد وميساء، وقد انفصلا بسبب خيانته لها.

وتزوج شافع من سيدتين بالكويت، وبعدها تزوجت الفنانة ندى بسيوني وأنجب منها ابنته «مايا» أما زوجته الحالية ماجدة حافظ، وقد تزوجها منذ أكثر من 14 عامًا، ولديها خمسة أبناء يعتبرهم أولاده.

كما أنه تزوج من امرأتين أخريتين الأولى من مصر وهي غير معروفة والأخرى من أوروبا خلال سفره هناك.

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