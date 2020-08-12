اقبال كثيف من سكان الرحاب للتصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ (صور)

شهدت اللجان الانتخابية بالرحاب لليوم الثاني اقبالا كبيرا من سكان المدينة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ .جاء ذلك بعد ان شهدت لجان الانتخابات في الرحاب أمس اقبالا لافتاً، وسط ضوابط وإجراءات احترازية صارمة، بهدف الحفاظ على مسافات التباعد التي تضمن انسيابية حركة التصويت والحد من انتشار كورونا.ولاقت اللجان الانتخابية توافداً مميزاً لسكان الرحاب من كافة الأعمار، سواء الشباب أو كبار السن .