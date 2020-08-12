مايكروسوفت ترجئ إطلاق لعبة الفيديو «هالو إنفينيت» حتى 2021

أعلنت "مايكروسوفت" أن لعبة "هالو إنفينيت"، أحد أهم الإنتاجات المنتظرة لمنصة "إكس بوكس" لألعاب الفيديو، لن تصدر قبل 2021 ولن تكون تاليا متوافرة عند إطلاق النسخة الجديدة من المنصة.وكتب المسؤول في شركة "343 إنداستريز" المكلفة تطوير الألعاب الجديدة في "مايكروسوفت" كريس لي عبر تويتر "اتخذنا القرار الصعب بإرجاء الإصدار حتى 2021 لنضمن وجود وقت كاف لكي يطور فريقنا تجربة لعب تلبي تطلعاتنا".وبررت الشركة هذا الخيار بتبعات الوباء على تطوير اللعبة.وأضاف لي "من غير الممكن إطلاق (اللعبة) في فترة أعياد نهاية السنة حرصا على راحة الفريق وأيضا على نجاح اللعبة عموما".وكانت الشركة عرضت لمحة أولى عن اللعبة خلال حدث ترويجي نظمته "مايكروسوفت" في يوليو، أتت أصداؤها سلبية من جانب النقاد الذين اعتبروا أن التقنيات البصرية المستخدمة مخيبة للآمال بالنسبة للعبة تطمح لأن تكون "الأكثر طموحا" من بين ألعاب "إكس بوكس".وتتمحور لعبة "هالو" التي أطلقت سنة 2001 حول معركة كونية بين البشر والكائنات الفضائية.وقد جرى اقتباسها في روايات وقصص مصورة وأفلام، وهي أسهمت بدرجة كبيرة في نجاح منصة الألعاب "إكس بوكس" من "مايكروسوفت".ومن المقرر إصدار النسخة الجديدة من المنصة بعنوان "إكس بوكس سيريز إكس" في نوفمبر، فيما ستصدر منافستها الأبرز "سوني" خلال نهاية العام أيضا منصة الألعاب الجديدة "بلاي ستايشن 5".