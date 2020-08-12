رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نشرة الخامسة.. تطهير اللجان كل ساعتين.. و«فتاة التروسيكل» أول المشاركات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:45 م
تطهير اللجان
تطهير اللجان
سالي رطب
طباعة
فتحت لجان الاقتراع أبوابها في كافة محافظات الجمهورية بعد انتهاء ساعة الراحة، والتي حددتها اللجنة العليا للانتخابات من الثالثة حتى الرابعة عصرًا، وذلك في اليوم الثاني والأخير من العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل أمس الثلاثاء وتستمر حتى مساء اليوم 12 أغسطس.

ويقدم "الدستور" في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال تلك الساعات الانتخابية:

تعقيم لجان الانتخاب كل ساعتين لحماية الناخبين


استكمل بعض الشباب المتطوع من أعضاء الجمعيات الأهلية أعمال التعقيم والتطهير الذين تطوعوا للقيام به كل ساعتين، حرصًا على سلامة المواطنين.

أول مأذونة مصرية تصطحب أسرتها للتصويت في الشرقية


اصطحبت أول مأذونة سيدة بمصر والوطن العربي، أمل سليمان، أسرتها "زوجها ونجلتيها أمنية وإسراء"، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، بمقر لجنتها الانتخابية، بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية.

"فتاة التروسيكل": السيدات الأكثر مشاركة في الصعيد


قالت مروة العبد المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التروسيكل" إنها لاحظت أن السيدات والفتيات هن الأكثر مشاركة بالأقصر، مؤكدة أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن ومواطنة مصرية.

تكثيفات أمنية في محيط لجان الانتخابات

كثفت عناصر القوات المسلحة لليوم الثاني من وجودها في محيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لتقديم الدعم اللازم كاحتياطيات قريبة وبعيدة لعناصر التأمين للتصدي لأي عدائيات محتملة.

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

وفاة الفنان سناء شافع عن عمر 77 عامًا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

الصور

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020

«الباز»: القائمة الوطنية لا تمثل تيارًا واحدًا.. و«صباحى» فشل

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

وفاة الفنان سناء شافع عن عمر 77 عامًا

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

«بيت المسرح» ينعى سناء شافع: درب أجيالًا من الفنانين

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية سناء شافع: علامة درامية في ساحة الأداء التمثيلي

«بيت المسرح» ينعى سناء شافع: درب أجيالًا من الفنانين

ذكرى رحيل الطاهر وطار.. عندما يكون الإبداع بديلا عن الانتحار

بسام عبد السميع يناقش قضية المياة في «رسالة النيل»