نشرة الخامسة.. تطهير اللجان كل ساعتين.. و«فتاة التروسيكل» أول المشاركات

فتحت لجان الاقتراع أبوابها في كافة محافظات الجمهورية بعد انتهاء ساعة الراحة، والتي حددتها اللجنة العليا للانتخابات من الثالثة حتى الرابعة عصرًا، وذلك في اليوم الثاني والأخير من العملية الانتخابية.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل أمس الثلاثاء وتستمر حتى مساء اليوم 12 أغسطس.ويقدم "الدستور" في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال تلك الساعات الانتخابية:استكمل بعض الشباب المتطوع من أعضاء الجمعيات الأهلية أعمال التعقيم والتطهير الذين تطوعوا للقيام به كل ساعتين، حرصًا على سلامة المواطنين.اصطحبت أول مأذونة سيدة بمصر والوطن العربي، أمل سليمان، أسرتها "زوجها ونجلتيها أمنية وإسراء"، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، بمقر لجنتها الانتخابية، بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية.قالت مروة العبد المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التروسيكل" إنها لاحظت أن السيدات والفتيات هن الأكثر مشاركة بالأقصر، مؤكدة أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن ومواطنة مصرية.كثفت عناصر القوات المسلحة لليوم الثاني من وجودها في محيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لتقديم الدعم اللازم كاحتياطيات قريبة وبعيدة لعناصر التأمين للتصدي لأي عدائيات محتملة.