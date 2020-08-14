رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ننشر السيرة الذاتية للمستشار عمر شوضة رئيس محكمة النقض الجديد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:56 م
عمر شوضة
عمر شوضة
محمد عيسي
طباعة
أدى المستشار عمر مصطفى شوضة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، رئيسا لمحكمة النقض.

وقال المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام، إن «شوضة» من مواليد 190249، وحاصل على الليسانس فى الحقوق عام 1974 جامعة القاهرة - بتقدير جيد جدا.

وأضاف أنه في عام 1976 عين معاونا بالنيابة العامة حتى رقى إلى درجة رئيس نيابة عامة فئة (ب) ثم رئيس نيابة فئة (أ) ومحاميا عاما بإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة عامي 1992، 1993، ثم مستشارا بمحكمة استئناف المنصورة عام 1994، ثم مستشارا بمحكمة النقض 1990، ثم رقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض منذ عام 1998 حتى انتهاء العام القضائي الحالي وتقلد عضوية مجلس القضاء الأعلى كنائب ثان لرئيس محكمة النقض حتى عين اليوم الأربعاء الموافق 2020812 رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، حيث تم أداء اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية الذي التقى به عقب أداء اليمين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاب يقتل سودانية لخلاف على 20 جنيهًا بعد علاقة جنسية بالعجوزة

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

7 زيجات في حياة محرم فؤاد.. أبرزهن كاريوكا وملكة جمال الكون

«شاركت في فيلم واحد وبعدها شتمته».. أسباب رفض سناء جميل العمل مع يوسف شاهين

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

«نفسي أشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

نجم الساعة

أحمد زاهر: «البرنس» أحيا «زنزانة 7» و«الفورمة» احتاجت 4 أشهر فى «الجيم»

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أغسطس 2020

العلماء يكتشفون سر التعتيم الغامض لعاشر ألمع نجم بالسماء

رمز مخفي في هرم الجيزة الأكبر يفتح «اكتشافًا رائعًا»

اكتشف آثار فراش نوم عمره 200 ألف عام فى كهف بجنوب إفريقيا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة و«ألسن عين شمس»

كيف تمردت شويكار على الأنثي المدللة؟

«آفاق» يستأنف نشاطه بأمسية موسيقية للفنان فايد عبدالعزيز

«الثقافة» تنعى شويكار: ستبقى أعمالها خالدة فى تاريخ الفن