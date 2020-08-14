ننشر السيرة الذاتية للمستشار عمر شوضة رئيس محكمة النقض الجديد

أدى المستشار عمر مصطفى شوضة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، رئيسا لمحكمة النقض.وقال المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام، إن «شوضة» من مواليد 190249، وحاصل على الليسانس فى الحقوق عام 1974 جامعة القاهرة - بتقدير جيد جدا.وأضاف أنه في عام 1976 عين معاونا بالنيابة العامة حتى رقى إلى درجة رئيس نيابة عامة فئة (ب) ثم رئيس نيابة فئة (أ) ومحاميا عاما بإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة عامي 1992، 1993، ثم مستشارا بمحكمة استئناف المنصورة عام 1994، ثم مستشارا بمحكمة النقض 1990، ثم رقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض منذ عام 1998 حتى انتهاء العام القضائي الحالي وتقلد عضوية مجلس القضاء الأعلى كنائب ثان لرئيس محكمة النقض حتى عين اليوم الأربعاء الموافق 2020812 رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، حيث تم أداء اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية الذي التقى به عقب أداء اليمين.