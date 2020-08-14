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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التحالف المصري لحقوق الإنسان» يرصد تفاعل العمال بانتخابات «الشيوخ»

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:05 م
انتخابات «الشيوخ
انتخابات «الشيوخ
محمد الشريف
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رصد متابعو التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية نشاط الاتحادات العمالية والنقابات العامة والمؤسسات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، منذ صباح أمس الثلاثاء وحتى ظهر اليوم، المشاركة في العملية الانتخابية وفعالياتها لانتخابات مجلس الشيوخ، التي بدأت أمس.

وتابع التحالف المصري رسائل وبيانات ونشاط الغرف الفرعية من الاتحادات المحلية حتى الآن في محافظات: (الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والبحيرة والوادي الجديد).

وكذلك النقابات العامة: (النقل البري، الكيماويات "شركات الأدوية"، والبترول والتجارة، والبنوك، والخدمات الإدارية، والصناعات الهندسية والاتصالات، والمالية والضرائب والجمارك).

وهناك توقعات بإقبال شديد بعد ظهر اليوم نظرًا لخروج العمال والموظفين من مواقع العمل، فالمؤشرات الأولية ايجابية، بالنسبة لمشاركة شرائح السيدات وكبار السن من شريحة العمال، لكن الإقبال الشبابي ضعيف، رغم أن الاتحاد لديه غرفة شبابية وهى (سكرتارية شباب العمال) التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى (اتحاد شباب العمال) التابع لوزارة الشباب والرياضة، وكليهما لم يقدما ضخا شبابيا ملموسا في هذا المشهد الانتخابي.

يُذكر أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى يضم "27 نقابة عامة"، واتحادات محلية على مستوى الجمهورية، أعلن حالة الطوارئ، وتشكيل غرفة عمليات مركزية تتابع كافة التطورات الجديدة، والتواصل مع العمال وتوفير كل الامكانيات التي تؤهلهم للنزول والمشاركة، حيث الانتقالات والإعاشة والبدلات.

ويتم التواصل بين غرف العمليات، مع الغرفة المركزية بالقاهرة، وأيضا مع اللجان النقابية في جميع العمل في كافة القطاعات، لحث العمال على المشاركة في هذا المشهد الانتخابي.

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