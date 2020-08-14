12 نصيحة لماكياج عيون مثالي لصاحبات البشرة الدهنية

تُعاني صاحبة البشرة الدهنية من المسامات الواسعة، وكذلك إفراز الزيوت بشكل كبير ببشرتها بصورة طبيعية مما يعمل على عدم ثبات الماكياج لفترة من الوقت خاصة ماكياج العيون، لذا يقدم خبير التجميل ريناس فاضل بعض النصائح لماكياج عيون أفضل.1- لا بد من استخدام منظف لمنطقة حول العين لإزالة أي تراكمات أتربة وأوساخ قبل وضع الماكياج.2- عليك استخدام مثبت لمنقطة حول العيون يسبقه المرطب لثبات الماكياج.3- ضعي القليل من كريم الأساس حيث له قدرة على امتصاص الزيوت الخاصة بالبشرة الدهنية، كما يعمل على ثبات الماكياج لفترة أطول.4- نستخدم براونز العيون حيث يعمل على تثبيت الماكياج لفترة أطول، سواء كان كحلا أو ماسكرا.5- ضعي قليلا من ظل الجفون ثم تطبيق الايلاينر المجنح.6- ضعي القليل من الظلال الذهبية عند زاوية العين الداخلية في وسط الجفن السفلي بفرشاة صغيرة.7- ابدأي الرسم من زاوية العين الداخلية بخط رفيع جدا يوازي رموشك العلوية، ثم قومي بتعريضه تدريجيًا مع رفعه إلى الأعلى باتجاه الحواجب، خاصة إن كنت تتمعين بعيون دائرية حتى يمنحك شكل عيون بارزة ومسحوبة.8- حددي داخل العين عند خط الرموش السفلية بكحل.9- حددي حواجبك بلون قريب من لون شعرك ولون بشرتك.10- ضعي طبقتين من الماسكارا السوداء على الرموش.11- في حالة ضيق العين من الأفضل تجنب المكياج السموكي حيث يسهم في مزيد من تعميق رقعة عينيكِ.12- لا تهملي الرموش السفلية، استخدمي لها الماسكارا الشفافة واحرصي على إظهارها بطابع أطول مما هي عليه، مما يعمل على إضفاء مزيد من الاتساع على عينيكِ.