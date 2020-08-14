رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

12 نصيحة لماكياج عيون مثالي لصاحبات البشرة الدهنية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:44 م
ماكياج عيون مثالي
ماكياج عيون مثالي
شيماء دهب
طباعة
تُعاني صاحبة البشرة الدهنية من المسامات الواسعة، وكذلك إفراز الزيوت بشكل كبير ببشرتها بصورة طبيعية مما يعمل على عدم ثبات الماكياج لفترة من الوقت خاصة ماكياج العيون، لذا يقدم خبير التجميل ريناس فاضل بعض النصائح لماكياج عيون أفضل.

1- لا بد من استخدام منظف لمنطقة حول العين لإزالة أي تراكمات أتربة وأوساخ قبل وضع الماكياج.
2- عليك استخدام مثبت لمنقطة حول العيون يسبقه المرطب لثبات الماكياج.
3- ضعي القليل من كريم الأساس حيث له قدرة على امتصاص الزيوت الخاصة بالبشرة الدهنية، كما يعمل على ثبات الماكياج لفترة أطول.
4- نستخدم براونز العيون حيث يعمل على تثبيت الماكياج لفترة أطول، سواء كان كحلا أو ماسكرا.
5- ضعي قليلا من ظل الجفون ثم تطبيق الايلاينر المجنح.
6- ضعي القليل من الظلال الذهبية عند زاوية العين الداخلية في وسط الجفن السفلي بفرشاة صغيرة.
7- ابدأي الرسم من زاوية العين الداخلية بخط رفيع جدا يوازي رموشك العلوية، ثم قومي بتعريضه تدريجيًا مع رفعه إلى الأعلى باتجاه الحواجب، خاصة إن كنت تتمعين بعيون دائرية حتى يمنحك شكل عيون بارزة ومسحوبة.
8- حددي داخل العين عند خط الرموش السفلية بكحل.
9- حددي حواجبك بلون قريب من لون شعرك ولون بشرتك.
10- ضعي طبقتين من الماسكارا السوداء على الرموش.
11- في حالة ضيق العين من الأفضل تجنب المكياج السموكي حيث يسهم في مزيد من تعميق رقعة عينيكِ.
12- لا تهملي الرموش السفلية، استخدمي لها الماسكارا الشفافة واحرصي على إظهارها بطابع أطول مما هي عليه، مما يعمل على إضفاء مزيد من الاتساع على عينيكِ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

12 نصيحة لماكياج عيون مثالي لصاحبات البشرة الدهنية

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

7 زيجات في حياة محرم فؤاد.. أبرزهن كاريوكا وملكة جمال الكون

«شاركت في فيلم واحد وبعدها شتمته».. أسباب رفض سناء جميل العمل مع يوسف شاهين

«طلاقها من فؤاد المهندس.. والترمل بعمر 18»: أقسى اللحظات في حياة شويكار

«نفسي أشتغل مع محمد صبحي».. اعترافات شويكار عن حياتها الفنية

نجم الساعة

أحمد زاهر: «البرنس» أحيا «زنزانة 7» و«الفورمة» احتاجت 4 أشهر فى «الجيم»

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الأرضى شهر أغسطس 2020

العلماء يكتشفون سر التعتيم الغامض لعاشر ألمع نجم بالسماء

رمز مخفي في هرم الجيزة الأكبر يفتح «اكتشافًا رائعًا»

اكتشف آثار فراش نوم عمره 200 ألف عام فى كهف بجنوب إفريقيا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة و«ألسن عين شمس»

كيف تمردت شويكار على الأنثي المدللة؟

«آفاق» يستأنف نشاطه بأمسية موسيقية للفنان فايد عبدالعزيز

«الثقافة» تنعى شويكار: ستبقى أعمالها خالدة فى تاريخ الفن