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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن: طوابير أمام اللجان بالجيزة والشباب يتصدر المشهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:34 م
طوابير أمام اللجان
طوابير أمام اللجان
أشرف لاشين
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قال المهندس أحمد قطب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن اللجان الانتخابية في الجيزة شهدت خلال ثاني أيام التصويت لمجلس الشيوخ إقبالًا كبيرًا من قبل الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستوري خاصة فئة الشباب.

وأضاف المهندس أحمد قطب، في بيان له، لقد شهدت لجان المحافظة إقبالا كثيفا خاصة في مدينتي أكتوبر والشيخ زايد، حيث امتدت الطوابير خارج اللجان لعدة أمتار، مؤكدا أن مستقبل وطن لعب دورا كبيرا في توعية المواطنين وحثهم على النزول والمشاركة الإيجابية في تلك الانتخابات، وهو ما استجاب له الناخبون ونزولهم بهذه الأعداد الكبيرة لتأدية الواجب الوطني.

وأوضح القيادي بمستقبل وطن، أنه منذ فتح باب التصويت وبدء عملية الاقتراع لانتخابات الشيوخ، وتظهر المؤشرات الأولية بأن محافظة الجيزة تتصدر المشهد الانتخابي وستكون أعلى نسبة مشاركة.

وأكد قطب أن أعداد الناخبين في تزايد مستمر في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيدا بالدور الذي تؤديه الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارتها للعملية الانتخابية، وكذلك رجال القضاة ووزارة الداخلية وكافة أجهزة الدولة المعنية الذين يقدمون كافة التسهيلات والدعم للناخبين من أجل إنجاح هذه الانتخابات.

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