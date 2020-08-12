الجبير والمبعوث الأممي لليمن يبحثان مستجدات الأوضاع اليمنية

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء- جهود المملكة في دعم عملية السلام في اليمن.