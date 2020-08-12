«بيت المسرح» ينعى سناء شافع: درب أجيالًا من الفنانين

ينعي الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت، بخالص الحزن والأسى، الفنان الكبير الدكتور سناء شافع، والذي وافته المنية منذ قليل، عن عمر يناهز الـ77 عامًا.وأوضح البيت الفني للمسرح في بيان له: "ننعي ببالغ الحزن وفاة سناء شافع بعد حياة حافلة بالفن والإبداع، سواء من خلال أعماله كممثل ومخرج في المسرح والدراما والسينما، أو من خلال دوره كأستاذ في أكاديمية الفنون، درس ودرب أجيالًا وأجيالًا من الفنانين، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".«سناء شافع» ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمى، له عدد كبير من الأعمال السينمائية، أهمها دور رؤوف في فيلم "حتى لا يطير الدخان" أمام الزعيم عادل إمام، إضافة لدور إبراهيم في الفيلم التليفزيوني الشهير "فوزية البرجوازية"، وقد شارك في عدة مسلسلات أهمها: الزيني بركات، وحضرة المتهم أبي، وحنان وحنين، وباب الخلق والصفعة، وبعد البداية.