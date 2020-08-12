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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعلن تسهيل عودة حاملي الإقامة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:18 م
السفر
السفر
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أعلنت دولة الإمارات عن الموافقة المسبقة تلقائيا لعودة حاملي الإقامة الموجودين خارجها دون الحاجة إلى تقديم طلب.

ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام -، حاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة والراغبين بالعودة إلى تحديث بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية لهيئة الهوية لتسهيل الإجراءات، مشيرة إلى أن إجراء تحديث البيانات اختياري للراغبين في التأكد من صحة البيانات ووثائق السفر الخاصة بهم، وارتباطها بتصريح الموافقة الذي تم منحه بشكل مسبق.

يذكر أن إجراءات رحلة العودة تتمثل في البدء بتحديث البيانات الخاصة اختياري، ومن ثم إلزامية إجراء الفحص المخبري المسبق في الخارج لفيروس كوفيد - 19 بواسطة المختبرات المعتمدة في الدول، مع التنويه باشتراط الحصول على نتيجة فحص سلبية لمدة لا تزيد عن 96 ساعة قبل الإقلاع، ومن بعد ذلك القيام بحجز تذكرة سفر مع ضرورة إبراز شهادة الخلو من الفيروس لشركات النقل الجوي.

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