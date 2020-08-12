وفاة الفنان سناء شافع عن عمر 77 عامًا

توفى الفنان سناء شافع عن عمر يناهز الـ77 عاما، منذ قليل، وذلك بعد صراع مع المرض.وعانى الفنان من مياه على الرئة، إضافة إلى بعض التقرحات في المعدة نتيجة الكم الكبير من الأدوية التي حصل عليها مؤخرًا نظرًا لمرضه.وسناء شافع هو ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، له عدد كبير من الأعمال السينمائية أهمها دور رؤوف في فيلم "حتى لا يطير الدخان" أمام الزعيم عادل إمام، إضافة إلى دور إبراهيم في الفيلم التليفزيوني الشهير "فوزية البرجوازية"، وقد شارك في عدة مسلسلات أهمها: الزيني بركات، وحضرة المتهم أبي، وحنان وحنين، وباب الخلق والصفعة، وبعد البداية.