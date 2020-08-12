السيسي يشهد أداء حلف اليمين للقاضى عبدالله عمر مصطفى رئيسا لمحكمة النقض

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أداء حلف اليمين للقاضي عبدالله عمر مصطفى شوضة رئيسًا لمحكمة النقض.





كما منح الرئيس السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للقاضي عبدالله أمين محمود عصر، رئيس محكمة النقض السابق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن السيسى أعرب عن خالص التقدير لما بذله رئيس محكمة النقض السابق من جهد وتفان في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكون مثالًا في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدًا سيادته بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.