رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الروسي يرد على الانتقادات المشككة بجودة لقاح كورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:11 م
ميخائيل موراشكو
ميخائيل موراشكو
ا ش ا
طباعة
علق وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، على الانتقادات الأجنبية بشأن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، مشددًا على أن المنصة التي تم إنشاء اللقاح عليها مدروسة جيدا وآمنة وتم استخدامها سابقا في تصنيع وإنتاج أدوية أخرى.

وقال موراشكو، خلال مؤتمر صحفي حول تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا، إنه يعتقد أن تلك الصناعات الموجودة في روسيا، سوف تركز على السوق المحلية لأن البلاد تحتاج إلى تغطية احتياجات مواطنيها، ويقترح أن يتم إنتاج اللقاحات في الدول الأجنبية.

وفيما يخص موعد إنتاج اللقاح قال الوزير الروسي، حسبما أوردت وكالات أنباء روسية، "إن الإنتاج الكمي لأولى الدفعات من لقاح كورونا سيتم خلال الأسبوعين القادمين".

وعلق وزير الصحة الروسي، على الانتقادات بشأن اللقاح قائلًا "الزملاء الأجانب الذين يشعرون على ما يبدو بمنافسة معينة، يحاولون التعبير ببعض العبارات، التي في رأينا لا أساس لها على الإطلاق".

وأكد موراشكو أمس أنه بحسب النتائج، أظهر اللقاح فعالية وأمانا بدرجة كبيرة، وذلك من خلال إجراء اختبارات على المتطوعين، الذين لم تظهر عليهم أية مضاعفات خطيرة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس عن توصل العلماء في المختبرات الروسية إلى إنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد، ليمثل أملا جديدا في نجاة البشرية.

موضوعات متعلقة

احتشاد الناخبين بمدرسة هدى شعراوى بالتجمع للتصويت فى «الشيوخ» (صور)

وفاة الفنان سناء شافع عن عمر 77 عامًا

لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020

الصور

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020

«الباز»: القائمة الوطنية لا تمثل تيارًا واحدًا.. و«صباحى» فشل

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

وفاة الفنان سناء شافع عن عمر 77 عامًا

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

«بيت المسرح» ينعى سناء شافع: درب أجيالًا من الفنانين

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية سناء شافع: علامة درامية في ساحة الأداء التمثيلي

«بيت المسرح» ينعى سناء شافع: درب أجيالًا من الفنانين

ذكرى رحيل الطاهر وطار.. عندما يكون الإبداع بديلا عن الانتحار

بسام عبد السميع يناقش قضية المياة في «رسالة النيل»