فضيحة الجزيرة.. ربيع العمدة يكشف كيف زورت القناة القطرية كلمته عن انتخابات الشيوخ

قال ربيع العمدة، مقاول مصري، صاحب فيديو الجزيرة المفبرك، إن قناة الجزيرة معادية لمصر كلها، وتحاول أن تنشر الفتن والأكاذيب، موضحًا أنها استغلت فيديو لها من اجتماع تثقيفي عقده مع أهل قريته لتوعيتهم بشأن الانتخابات، واقتطعت جزءًا من كلمته يقول فيها إن القائمة ستنجح سواء انتخب الناس أم لم تنتخب.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في تغطية خاصة لانتخابات الشيوخ على فضائية النهار، أنه كان يقصد في كلامه أن إجمالي الأصوات في منطقة قحافة في الفيوم، 10 آلاف صوت، وأن القائمة الوطنية ستنجح سواء شارك أهل قحافة أم لم يشاركوا، لأن الناس ستشارك من أسوان إلى الإسكندرية في الانتخابات.وتابع أنه وأهل بلده، يدعمون القيادة السياسية ويقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلف الجيش والشرطة، منوها إلى أنهم لا يلتفتون لهذه القنوات التي تثير الفتن، موضحًا أنه أجرى هذه المداخلة الهاتفية لفضح قناة الجزيرة وكشف حقيقتها أمام الناس.