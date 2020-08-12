القوات المسلحة تواصل تنفيذ أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020

كثفت عناصر القوات المسلحة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لليوم الثانى من وجوده فى محيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لتقديم الدعم اللازم كاحتياطيات قريبة وبعيدة لعناصر التأمين للتصدى لأى عدائيات محتملة.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية.وتقوم القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق بتنفيذ الدوريات الثابتة ومتابعة الأحداث طوال فترة الانتخابات ومتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.من جانبهم أعرب عدد من المواطنين المشاركين فى الانتخابات عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى تأمين العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.تأتى تلك الجهود التى تبذلها القوات المسلحة إنطلاقًا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى.