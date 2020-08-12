منحة مجانية لـ «نور الهدى» للدراسة بطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين مجلس أمناء الجامعة، الطالبة نور الهدى عبد الغفار التى أعلنت الجامعة عن دعمها بمنحة دراسة مجانية، ويأتى ذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذي يحرص على إتاحة التعليم لكل متفوق مصرى، خصوصا وأنه يولى اهتماما خاصا بالمسئولية المجتمعية.وخلال اللقاء أعلن الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن دعم الطالبة نور عبد الغفار بمنحة مجانية كاملة للدراسة بكلية الطب البشرى، داخل الجامعة، بناء على توجيهات الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذى وجه بسرعة التعامل مع ظروف الطالبة نور فور الإعلان عنها عبر برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية ON للإعلامية بسمة وهبة.وقال الدكتور محمد العزازى، إن منح الطالبة نور الفرصة لإثبات ذاتها من خلال الدراسة فى كلية الطب البشري بالجامعة دعم تستحقه نظرا للظروف الصعبة التى مرت بها خلال فترة الامتحانات، بسبب وفاة شقيقها قبل الامتحانات بأيام ولحق به والدها إثر إصابته بفيروس كورونا، متمنيا التوفيق لها، وأضاف العزازى:"تهنئ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بجميع قياداتها الطالبة على تفوقها متمنين لها دوام التوفيق خلال دراستها داخل الجامعة".وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن دعم الطالبة نور عبد الغفار، يأتى فى إطار حرص خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء على دعم الطلاب المتفوقين فى الالتحاق بكليات القمة ضمن كليات الجامعة، استمرارا لتفوقهم الدراسى والعلمى، ولضمان مساهمتهم الإيجابية مستقبلا فى خدمة البلد، موضحة أن هذا النهج والاتجاه ليس غريبا أو جديدا على رئيس مجلس الأمناء، خصوصا فى دعم عملية التعليم والتأكيد على قيمة النجاح والتميز والتفوق الدراسى والعلمى، مؤكدة أن الجامعة تدعم قيمة التنافس العلمي والتفوق والاجتهاد.ووجهت الطالبة نور الهدى، الشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي، وجميع قيادات الجامعة على منحها فرصة لاستكمال تعليمها، والوقوف بجانبها بعد الظروف الصعبة التي مرت بها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وقالت: «كل الشكر لأى أحد حرص على مساندتي ودعمى خصوصا جامعة مصر، واعتبر كل من يقدم لى الدعم مثل والدى واخى بعد وفاتهما، وأعدهم أن أتفوق وأحقق حلم أبى خاصة أنه تمنى أن أكون طبيبة من أجل مساعدة الناس".وأضافت الطالبة: «أشكر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيسها خالد الطوخى على هذه الفرصة التى لم أحلم بها من قبل لكى أحقق حلمي وحلم والدى، ولم أتوقع أبدا أن أدرس يوما ما فى جامعة مصر ولا فى أى جامعة خاصة أخرى، لكن تحقق الحلم بفضل الله ورئيس مجلس أمناء جامعة مصر"، وأوضحت: «أوصاني والدي بأن اتفوق دائما فى دراستى وأن أكمل لكى أحقق له حلمه وأكون طبيبة، وأتمنى أن أكمل مسيرة والدى فى خدمة الناس والمجتمع».يذكر أن الطالبة نور عبد الغفار مرت بظروف عصيبة فى امتحانات الثانوية ورغم قسوة الظروف على نور لم تتخل عن امتحاناتها، أو مستقبلها، ولم تفقد تركيزها أو حماسها في استكمال مسيرتها التعليمية، وأصرت على استكمال الامتحانات، واستطاعت أن تحقق نتيجة 95% في امتحانات الثانوية العامة، وهى النتيجة التي لم يتوقع أحد من المقربين للطالبة نور أن تحصل عليها، بسبب الأحداث الصعبة والمأساوية التي مرت بها خلال الامتحانات، وبعد عرض الاعلامية بسمة وهبة حالتها ضمن برنامجها كل يوم، تواصل معها ادارة جامعة مصر وأعلنوا تقديم منحة دراسية مجانية بكلية الطب للطالبة.