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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الباز»: القائمة الوطنية لا تمثل تيارًا واحدًا.. و«صباحى» فشل

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:10 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن القائمة الوطنية التي تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ تضم 100 شخص، لا يمثلوا تيارًا سياسيًا، ولكنها تتضمن ألوانًا سياسية مختلفة.

وأضاف، خلال تغطية خاصة لقناة "النهار"، لانتخابات مجلس الشيوخ: "القائمة تعبر عن اتجاهات مختلفة مش اتجاه واحد أو لون سياسي واحد، فهتلاقي مرشحين من مستقبل وطن والتجمع على رأسهم فريدة النقاش، ومن المصري الديمقراطي فريد زهران، وهتلاقي مرشحين من الإصلاح والتنمية حزب أنور السادات".

وقال "الباز"، إنه كان يفضل أن تكون هناك قائمتان يختار المواطنون منهما، ولكن هذا لم يحدث، موضحًا أن الدولة لم تمنع أحدًا من تكوين قائمة منافسة بدليل أن الحركة المدنية التي يقودها حمدين صباحي حاولت تكوين قائمة، ولكنها فشلت.

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