بدء ساعة الراحة بمدرسة الوراق الابتدائية

بدأت ساعة الراحة للقضاة والقائمين على العملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ، منذ قليل، باليوم الثاني من الانتخابات، في تمام الثالثة عصرًا، بمدرسة الوراق الابتدائية، وتستأنف اللجان عملها مرة أخرى في تمام الرابعة.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.