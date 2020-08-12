نشرة الثالثة| مجلس الشيوخ.. الناخبون يتحدون الحر والمعلمون يدعمون الوطن

استمر توافد الناخبين على مقار اللجان الانتخابية في جميع المحافظات رغم ارتفاع درجة حرارة الطقس، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير لتصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ.ويقدم "الدستور" في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال تلك الساعات الانتخابية:شهدت لجان بعض المدارس في المحافظات توافد عشرات من المواطنين على اللجان رغم ارتفاع حرارة الطقس.أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال جولته بعدد من الفرعيات واللجان النقابية للوقوف على مدى الخدمات المقدمة منها للأعضاء، أن المعلمين في طليعة المشاركين لأي خطوة تدعم الوطن في ظل قيادة سياسية حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.انتشرت داخل بعض الجامعات وفي الشوارع لافتات لحث المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات واختيار نوابهم ومرشحيهم الذين سيمثلونهم في مجلس الشيوخ، وتحت عنوان "كن إيجابيًا.. انزل شارك"، انطلقت من جامعة دمنهور مسيرة شارك فيها الطلاب والعاملون بالجامعة لحث المواطنين على المشاركة.