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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نشرة الثالثة| مجلس الشيوخ.. الناخبون يتحدون الحر والمعلمون يدعمون الوطن

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:52 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
سالي رطب
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استمر توافد الناخبين على مقار اللجان الانتخابية في جميع المحافظات رغم ارتفاع درجة حرارة الطقس، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير لتصويت المصريين في الداخل بانتخابات مجلس الشيوخ.

ويقدم "الدستور" في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال تلك الساعات الانتخابية:

طوابير في عز الحر.. توافد الناخبون على اللجان


شهدت لجان بعض المدارس في المحافظات توافد عشرات من المواطنين على اللجان رغم ارتفاع حرارة الطقس.



نقيب المعلمون يرافق بعض المعلمون إلى لجانهم


أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال جولته بعدد من الفرعيات واللجان النقابية للوقوف على مدى الخدمات المقدمة منها للأعضاء، أن المعلمين في طليعة المشاركين لأي خطوة تدعم الوطن في ظل قيادة سياسية حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.


"خليك إيجابي".. حملات في الجامعات والشوارع لحث الناخبين
 

انتشرت داخل بعض الجامعات وفي الشوارع لافتات لحث المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات واختيار نوابهم ومرشحيهم الذين سيمثلونهم في مجلس الشيوخ، وتحت عنوان "كن إيجابيًا.. انزل شارك"، انطلقت من جامعة دمنهور مسيرة شارك فيها الطلاب والعاملون بالجامعة لحث المواطنين على المشاركة.

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