تزايد أعداد الناخبين بلجان الزاوية الحمراء

شهدت لجنة مدرسة السلام بحي الزاوية الحمراء إقبالا كبيرا، ظهر اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ رغم ارتفاع درجة حرارة الجو.واصطف العشرات أمام اللجان، فيما نظمت قوات الأمن الدخول والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين وسط أجواء احتفالية تخللتها أصوات الأغاني الوطنية.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.