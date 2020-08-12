عبدالله عمر شوضة رئيسًا لـ«الأعلى للقضاء» ومحكمة النقض

تولى المستشار عبدالله عمر شوضة النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار عبدالله عصر الذى تنتهى مدة ولايته في أغسطس الجارى، لبلوغه السن القانونية للتقاعد 70 عاما، وأدلي "شوضة" اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.كان مجلس القضاء الأعلى أرسل قائمة ضمت 7 قضاة من محكمة النقض، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعيين أحدهم رئيسا للمحكمة ومجلس القضاء، خلفا للمستشار عبدالله عصر الرئيس الحالي للمحكمة والمجلس.ويختار الرئيس السيسي واحدًا من بين القضاة الـ7 المرشحين، إعمالا للتعديلات الدستورية والتي منحت رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 قضاة يتم ترشيحهم من قِبَل المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية.