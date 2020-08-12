رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد لجان الشيوخ بمركزي أبنوب والفتح (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:42 م
عصام سعد
عصام سعد
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من لجان مركزي أبنوب والفتح للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين النزول والمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ويتنافس بها 28 مرشحًا من أبناء المحافظة على مقاعد الفردي لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم.

وأوضح المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الدولة قد ساهمت بشكل كبير في توفير مناخ أمن للمواطنين وتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى وعي المواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوق أمني في محيط اللجان، وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعدم الدخول بدون ارتداء كمامات، فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.

هذا، وقد أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).
عصام سعد
عصام سعد

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس يكشف تفاصيل عقار روسيا الجديد لعلاج كورونا

احتشاد الناخبين بمدرسة هدى شعراوى بالتجمع للتصويت فى «الشيوخ» (صور)

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

الصور

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

احتشاد الناخبين بمدرسة هدى شعراوى بالتجمع للتصويت فى «الشيوخ» (صور)

لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

عقب الإدلاء بصوته.. فاروق حسنى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«المخطوطات والوثائق وكتابة التاريخ».. محاضرة بمتحف المخطوطات غدًا

وفاة المفكر عبدالغني عماد بعد تاريخ حافل بتحليل خطاب الإرهاب

إصابة الشاعر عزت الطيري بـ«كورونا»

عقب الإدلاء بصوته.. فاروق حسنى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى