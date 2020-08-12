محافظ أسيوط يتفقد لجان الشيوخ بمركزي أبنوب والفتح (صور)

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من لجان مركزي أبنوب والفتح للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ.وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين النزول والمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ويتنافس بها 28 مرشحًا من أبناء المحافظة على مقاعد الفردي لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم.وأوضح المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الدولة قد ساهمت بشكل كبير في توفير مناخ أمن للمواطنين وتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى وعي المواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوق أمني في محيط اللجان، وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعدم الدخول بدون ارتداء كمامات، فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.هذا، وقد أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).