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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس البورصة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:42 م
رئيس البورصة يدلي
رئيس البورصة يدلي بصوته
اكرم عمران
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أدلى الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنة مدرسة القاهرة التجريبية في التجمع الخامس بالقاهرة.

تأتى مشاركة رئيس البورصة فى الانتخابات حرصا منه على المشاركة الفعالة فى الحياه السياسية، باعتبارها واجب لا يمكن إغفاله، ويجب المشاركة فيه، داعيا جميع المواطنين بضرورة المشاركة وعدم إغفال دورهم.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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