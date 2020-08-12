«بترومنت» تشارك بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ

شارك عشرات العاملين بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت"، برئاسة الدكتور نائل درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من قيادات الشركة في استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.حيث توافد العاملين بشركة "بترومنت" منذ الساعات الأولى على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ٢٠٢٠.وكان قد دعا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جموع العاملين داخل قطاع البترول للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد من أجل اختيار من يمثل الوطن بالمجالس النيابية لدفع عجلة التنمية واستكمال بناء أركان الوطن السياسية.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.