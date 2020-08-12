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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح عطل كهربائي بمدرسة أبطال أكتوبر خلال انتخابات الشيوخ بأسوان

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:37 م
مدرسة أبطال أكتوبر
مدرسة أبطال أكتوبر
أسوان: إسراء توفيق
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وقع عطل كهربائي بلجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بأسوان، إحدى مقار اللجان الانتخابية، إثر حدوث ماس كهربائي، ولكنه لم يؤثر على العملية الانتخابية داخل اللجان، وتم إصلاح العطل بشكل مباشر وعادت الأمور مستقرة.

وشهدت لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة بمدينة أسوان، وأحد مقار اللجان الانتخابية، توافد عدد من السيدات كبار السن على التوجه للإدلاء بأصواتهن بانتخابات الشيوخ.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية والوقائية بمقر لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة، وضع لافتات توضح كيفية الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح أمس الثلاثاء، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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