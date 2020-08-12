مذكرة لـ«التموين» تطالب بإلغاء غرامة «ضرب الكمامة»

خاطب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة كفرالشيخ التجارية، المحاسب أحمد مهدي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية من خلال مذكرة بإعادة النظر في منظومة البدالين من خلال التنسيق مع الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، وإلغاء الغرامات المالية علي كافة التجار الذين قاموا بدون عمد بضرب صرف الكمامات علي البطاقات فى يونيو الماضي.وأوضحت المذكرة التي حصلت "الدستور" علي نسخة منها، أن عددا من التجار التموينيين في كافة المحافظات خلال يونيو الماضي، أثبت صرف الكمامات التي نزلت علي السيستم قبل استلامها من فروع تجارة الجملة، واتخذت الوزارة إجراء عقابيا ضدهم باحتساب ثمن كمامة تم ضربها بـ٢٠جنيها بدلا من ٨جنيهات ونصف، لتصل الغرامات المالية إلي ٢٠الف جنيه لبعض التجار.وتابع أن الوزارة هددت التجار بوقف صرف الحصص التأمينية لحين سداد المبلغ، وفي حال عدم السداد سيتم خروج التجار من منظومة التموبن.