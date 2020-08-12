رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مذكرة لـ«التموين» تطالب بإلغاء غرامة «ضرب الكمامة»

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:28 م
كمامة
كمامة
صلاح عامر
طباعة
خاطب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة كفرالشيخ التجارية، المحاسب أحمد مهدي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية من خلال مذكرة بإعادة النظر في منظومة البدالين من خلال التنسيق مع الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، وإلغاء الغرامات المالية علي كافة التجار الذين قاموا بدون عمد بضرب صرف الكمامات علي البطاقات فى يونيو الماضي.

وأوضحت المذكرة التي حصلت "الدستور" علي نسخة منها، أن عددا من التجار التموينيين في كافة المحافظات خلال يونيو الماضي، أثبت صرف الكمامات التي نزلت علي السيستم قبل استلامها من فروع تجارة الجملة، واتخذت الوزارة إجراء عقابيا ضدهم باحتساب ثمن كمامة تم ضربها بـ٢٠جنيها بدلا من ٨جنيهات ونصف، لتصل الغرامات المالية إلي ٢٠الف جنيه لبعض التجار.

وتابع أن الوزارة هددت التجار بوقف صرف الحصص التأمينية لحين سداد المبلغ، وفي حال عدم السداد سيتم خروج التجار من منظومة التموبن.

موضوعات متعلقة

أسباب وأعراض جلطة الرئة التى تعرضت لها اليوتيوبر مى ماهر

مستشار الرئيس يكشف تفاصيل عقار روسيا الجديد لعلاج كورونا

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

حارس مرمى المصرى يعلن اعتزاله على الهواء بسبب فيروس كورونا

الصور

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

احتشاد الناخبين بمدرسة هدى شعراوى بالتجمع للتصويت فى «الشيوخ» (صور)

لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

عقب الإدلاء بصوته.. فاروق حسنى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

«المخطوطات والوثائق وكتابة التاريخ».. محاضرة بمتحف المخطوطات غدًا

وفاة المفكر عبدالغني عماد بعد تاريخ حافل بتحليل خطاب الإرهاب

إصابة الشاعر عزت الطيري بـ«كورونا»

عقب الإدلاء بصوته.. فاروق حسنى: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى