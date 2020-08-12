توتر الجنوب .. الموساد يتدخل لحل الأزمة مع غزة بواسطة قطر

توتر الجنوب .. الموساد يتدخل لحل الأزمة مع غزة بواسطة قطرتحدث رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد يوسي كوهين، أمس، مع كبار المسؤولين في قطر على ضوء التصعيد الأخير في قطاع غزة، بحسب القناة الإسرائيلية العامة كان، وقالت القناة أن جهاز الموساد لديه إسهاماً واضحاً في تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه أن يجلب الهدوء في الجنوب.وأضافت أن إسرائيل تريد التأكد من أن قطر ستستمر في تحويل الأموال في الأشهر المقبلة وما بعد أغسطس، وذلك بعد أن اندلع، أمس 60 حريقا في غلاف غزة نتيجة إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، وهذا رقم قياسي للحرائق التي اندلعت في المنطقة نتيجة البالونات الحارقة.وردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بغلق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في بيان إن المعبر الذي تمر عبره البضائع الى غزة "سيُغلق، بسبب الإطلاق المتواصل لبالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، متهما حركة حماس بأنها "مسؤولة" عن عمليات الإطلاق هذه بالنظر إلى سيطرتها على القطاع.ومن جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، أنه "من حق أبناء شعبنا وأهلنا في غزة التعبير عن حالة الغضب وإسماع صوتهم مجددا إلى العالم الذي لم يحرك ساكنا إزاء استمرار هذه المعاناة وتفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية".