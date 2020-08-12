«الأرصاد»: طقس الخميس مائل للحرارة رطب.. والقاهرة 35 درجة
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:51 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس به شبورة مائية صباحًا وأن يكون مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدلًا ليلًا.
ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية، وسط ظروف طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفًا على السواحل الشمالية ليلًا.
أما في شمال الصعيد وجنوب سيناء فيسود طقس حار، والرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (20 %) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.. ونشاط رياح على خليج السويس يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقى الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمى.
الرطوبة النسبية العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحرى 80 35
السواحل الشمالية 88 45
شمال الصعيد 65 25
جنوب الصعيد 40 18
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.7 متر إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 33 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 34 25
بلطيم 32 25
مطروح 29 22
السلوم 31 23
سيوة 36 21
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 34 25
الاسماعيلية 36 23
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 31 23
رأس سدر 37 27
نخل 34 21
نويبع 37 28
طابا 36 27
كاترين 32 18
الطور 36 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 36 24
أسيوط 37 26
سوهاج 38 27
قنا 39 27
الأقصر 39 28
أسوان 40 28
إدفو 40 28
أبوسمبل 39 27
الوادى الجديد 39 27
شلاتين 36 28
أبورماد 36 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 34 30
ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية، وسط ظروف طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفًا على السواحل الشمالية ليلًا.
أما في شمال الصعيد وجنوب سيناء فيسود طقس حار، والرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (20 %) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.. ونشاط رياح على خليج السويس يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقى الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمى.
الرطوبة النسبية العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحرى 80 35
السواحل الشمالية 88 45
شمال الصعيد 65 25
جنوب الصعيد 40 18
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.7 متر إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 31 25
وادى النطرون 33 25
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 25
دمنهور 34 25
بلطيم 32 25
مطروح 29 22
السلوم 31 23
سيوة 36 21
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 35 26
المنصورة 34 25
الاسماعيلية 36 23
السويس 35 24
العريش 33 23
رفح 31 23
رأس سدر 37 27
نخل 34 21
نويبع 37 28
طابا 36 27
كاترين 32 18
الطور 36 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 36 25
بنى سويف 36 25
المنيا 36 24
أسيوط 37 26
سوهاج 38 27
قنا 39 27
الأقصر 39 28
أسوان 40 28
إدفو 40 28
أبوسمبل 39 27
الوادى الجديد 39 27
شلاتين 36 28
أبورماد 36 29
حلايب 34 30
رأس حدربة 34 30