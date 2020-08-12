«الأرصاد»: طقس الخميس مائل للحرارة رطب.. والقاهرة 35 درجة

الرطوبة النسبية العظمى الصغرى

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس به شبورة مائية صباحًا وأن يكون مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدلًا ليلًا.ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية، وسط ظروف طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفًا على السواحل الشمالية ليلًا.أما في شمال الصعيد وجنوب سيناء فيسود طقس حار، والرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (20 %) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.. ونشاط رياح على خليج السويس يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقى الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمى.القاهرة والوجه البحرى 80 35السواحل الشمالية 88 45شمال الصعيد 65 25جنوب الصعيد 40 18وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.7 متر إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.القاهرة 35 25الإسكندرية 31 25وادى النطرون 33 25طنطا 34 24شبين الكوم 35 25دمنهور 34 25بلطيم 32 25مطروح 29 22السلوم 31 23سيوة 36 21بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 35 26المنصورة 34 25الاسماعيلية 36 23السويس 35 24العريش 33 23رفح 31 23رأس سدر 37 27نخل 34 21نويبع 37 28طابا 36 27كاترين 32 18الطور 36 27شرم الشيخ 38 29الغردقة 39 29مرسى علم 38 28الفيوم 36 25بنى سويف 36 25المنيا 36 24أسيوط 37 26سوهاج 38 27قنا 39 27الأقصر 39 28أسوان 40 28إدفو 40 28أبوسمبل 39 27الوادى الجديد 39 27شلاتين 36 28أبورماد 36 29حلايب 34 30رأس حدربة 34 30