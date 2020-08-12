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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توافد أهالي قرية جارة أم الصغير على لجان الشيوخ بسيوة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:44 م
لجان الشيوخ بسيوة
لجان الشيوخ بسيوة
مطروح_ ياسمين شعيب
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توافد المواطنين اليوم الأربعاء ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على اللجان الانتخابية في قرية جارة أم الصغير، وذلك للمشاركة في حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم.

والتزم الأهالي بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
انتخابات الشيوخ بسيوة
انتخابات الشيوخ بسيوة
انتخابات الشيوخ بسيوة
انتخابات الشيوخ بسيوة
انتخابات الشيوخ بسيوة
انتخابات الشيوخ بسيوة
انتخابات الشيوخ بسيوة
انتخابات الشيوخ بسيوة

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