سيدة تصطحب رضيعها في انتخابات مجلس الشيوخ

"زي ما باخده في صلاة العيد هاخده في الانتخابات" هكذا بدأت رضا محمد صاحبة الـ ٣٥ عاما حديثها، والتي أوضحت أنها اعتادت على اصطحاب رضيعها في كل مكان وجدت هي فيه.وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس إلا أن هذا لم يمنعها من اصطحاب طفلها للانتخابات والإدلاء بصوتها، مؤكدة لـ"الدستور" أنها تسعى إلى أن يكون رضيعها على وعي كبير بكافة الأمور السياسية سواء صغيرة أو كبيرة.افترشت "رضا" الأرض في انتظار قدوم دورها في التصويت، وخلال انتظارها أكدت أنها تحث كافة الأفراد المقربين لها للمشاركة في الانتخابات، قائلة: "جوزي مكنش عايز يشارك وأقنعته أنه ينزل ويدلي بصوته، وأنا نزلت انهاردة وهحمس كل الناس عشان تنزل تشارك".وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.