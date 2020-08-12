أحدث ظهور لـ رانيا منصور بإطلالة جذابة (صور)

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت رانيا منصور، بإطلالة جذابة، مرتدية بنطالًا كلاسيكيًا باللون الأسود، ونسقت معه بلوزة كت قصيرة كشفت عن جزء من بطنها، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلًا بين كتفيها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البينك الناعم ليبرز جمال أنوثتها.وعلقت الفنانة الشابة على الصور، قائلة: "صباح الخير"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها مبدين إعجابهم بإطلالتها.يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة، الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة، ورانيا منصور، وشقيقتها نورهان، وسلوى عثمان.