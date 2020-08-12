نقل 1800 طن قمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر النيل
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:27 م
استقبل ميناء دمياط 6 وحدات نهرية ( بارجات ) قاطرة ومقطورة حمولة حوالي 300 طن للوحدة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى رحلة تهدف إلى نقل حوالي 1800 طن قمح تقريبا، من صوامع دمياط متجهة إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل.
يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير النقل بشأن تفعيل وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري، وتنشيط نقل البضائع نهريًا.
ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة شحن القمح على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل، وحيث أنه يعتبر أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفه، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها من خلال هذه المنظومة لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة.
يذكر أن الميناء يحتوى على محطة للنقل النهرى بأطوال أرصفة 340 م وعمق 5 أمتار تتصل بنهر النيل فرع دمياط عن طريق قناة ملاحية طولها 4.5 كم.
يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير النقل بشأن تفعيل وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري، وتنشيط نقل البضائع نهريًا.
ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة شحن القمح على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل، وحيث أنه يعتبر أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفه، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها من خلال هذه المنظومة لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة.
يذكر أن الميناء يحتوى على محطة للنقل النهرى بأطوال أرصفة 340 م وعمق 5 أمتار تتصل بنهر النيل فرع دمياط عن طريق قناة ملاحية طولها 4.5 كم.
ميناء دمياط
ميناء دمياط
نقل 1800 طن قمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر النيل
ميناء دمياط
ميناء دمياط
نقل 1800 طن قمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر النيل