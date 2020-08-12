نقل 1800 طن قمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر النيل

استقبل ميناء دمياط 6 وحدات نهرية ( بارجات ) قاطرة ومقطورة حمولة حوالي 300 طن للوحدة تابعين لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى فى رحلة تهدف إلى نقل حوالي 1800 طن قمح تقريبا، من صوامع دمياط متجهة إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل.يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير النقل بشأن تفعيل وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري، وتنشيط نقل البضائع نهريًا.ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة شحن القمح على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل، وحيث أنه يعتبر أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفه، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها من خلال هذه المنظومة لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة.يذكر أن الميناء يحتوى على محطة للنقل النهرى بأطوال أرصفة 340 م وعمق 5 أمتار تتصل بنهر النيل فرع دمياط عن طريق قناة ملاحية طولها 4.5 كم.