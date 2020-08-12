إنهاء خدمة مفتش دعوة بأوقاف سوهاج بسبب أفكاره المتطرفة

قررت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة ناصر بخيت أحمد عامر، مفتش دعوة بأوقاف سوهاج، بالقرار رقم 2393 لسنة 2020م بتاريخ 1182020م، وصار من تاريخه لا علاقة له بالأوقاف.جاء ذلك بناء على المذكرة المشتركة للقطاع الديني وقطاع المديريات وتوصيتها بإنهاء خدمة المذكور لخطورة انتساب أمثاله إلى الأوقاف، نظرًا لاستغلال صفحته الشخصية في نشر أفكار متطرفة، وإقراره بأنها صفحته، وبما أن صفحة الإمام كمنبره، وأن الإمام الذي هو داعية أمن وطمأنينة للجميع لا يمكن أبدًا أن يقبل منه أن يكون عنصر هدم في المجتمع.وأكدت الأوقاف، منعه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها، كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.وأهابت الوزارة بجميع العاملين بها تحري الدقة في كل ما ينشر على صفحاتهم.