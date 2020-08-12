بعد كتاب القرضاوي.. فرنسا تحقق مع معهد أوروبي ممول من قطر

بدأ مكتب المدعي العام في مدينة بوبيني الفرنسية تحقيقًا مع إدارة المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية IESH الممول من قبل إمارة قطر، وفقًا لما نشرته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.ووفقًا للصحيفة الفرنسية، فإن المعهد يخفى العديد من مصادر التمويل وأيديولوجية المؤسسين والمعلمين، وضربت الصحيفة مثالًا للشيخ أحمد جاب الله، عميد المعهد، حيث يدعو للإسلام المعتدل والسلمي، ولكنه شغل في الماضي منصب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، الذي أصبح فيما بعد منظمة مسلمي فرنسا (MF)، وهو فرع من فروع جماعة الإخوان المسلمين، حيث اتهمت المخابرات الفرنسية المنظمة بأنها تعمل على نشر الأفكار المتطرفة والراديكالية.وتابعت الصحيفة الفرنسية أنه تم العثور أيضًا داخل المعهد الممول من قطر على نسخة من كتاب بعنوان "المحظور والمحرم في الإسلام"، وهو الكتاب الذي يدعو للمزيد من التطرف لا سيما وأن صاحبه هو الشيخ يوسف القرضاوي الزعيم الروحي لجماعة الإخوان.وفتحت فرنسا التحقيق ضد المعهد بسبب انضمام عدد كبير من خريجيه للتنظيمات الإرهابية، مثل رضا حمه، المتورط في تفجير قاعة للحفلات الموسيقية في باريس وإيناس مدني، التي حاولت تفجير سيارة بالقرب من نوتردام في سبتمبر 2016، كما يبحث التحقيق الفرنسي في مصادر التمويل للمعهد، لا سيما وقد تلقى المعهد في أغسطس 2018، 750 ألف يورو من مؤسسة قطر الخيرية.