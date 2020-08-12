رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد كتاب القرضاوي.. فرنسا تحقق مع معهد أوروبي ممول من قطر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:18 م
القرضاوي
القرضاوي
أمينة ذكى
طباعة
بدأ مكتب المدعي العام في مدينة بوبيني الفرنسية تحقيقًا مع إدارة المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية IESH الممول من قبل إمارة قطر، وفقًا لما نشرته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

ووفقًا للصحيفة الفرنسية، فإن المعهد يخفى العديد من مصادر التمويل وأيديولوجية المؤسسين والمعلمين، وضربت الصحيفة مثالًا للشيخ أحمد جاب الله، عميد المعهد، حيث يدعو للإسلام المعتدل والسلمي، ولكنه شغل في الماضي منصب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، الذي أصبح فيما بعد منظمة مسلمي فرنسا (MF)، وهو فرع من فروع جماعة الإخوان المسلمين، حيث اتهمت المخابرات الفرنسية المنظمة بأنها تعمل على نشر الأفكار المتطرفة والراديكالية.

وتابعت الصحيفة الفرنسية أنه تم العثور أيضًا داخل المعهد الممول من قطر على نسخة من كتاب بعنوان "المحظور والمحرم في الإسلام"، وهو الكتاب الذي يدعو للمزيد من التطرف لا سيما وأن صاحبه هو الشيخ يوسف القرضاوي الزعيم الروحي لجماعة الإخوان.

وفتحت فرنسا التحقيق ضد المعهد بسبب انضمام عدد كبير من خريجيه للتنظيمات الإرهابية، مثل رضا حمه، المتورط في تفجير قاعة للحفلات الموسيقية في باريس وإيناس مدني، التي حاولت تفجير سيارة بالقرب من نوتردام في سبتمبر 2016، كما يبحث التحقيق الفرنسي في مصادر التمويل للمعهد، لا سيما وقد تلقى المعهد في أغسطس 2018، 750 ألف يورو من مؤسسة قطر الخيرية.

موضوعات متعلقة

أسباب وأعراض جلطة الرئة التى تعرضت لها اليوتيوبر مى ماهر

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

«الصحة»: 24 وفاة و168 إصابة جديدة بكورونا

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

الصور

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

تأجيل إعلان الرواية الفائزة بجائزة مي غصوب

رومانسيات بليغ حمدي على مسرح النافورة.. الجمعة

خالد جلال يشهد الليلة الثانية لحفلات أغسطس بساحة الهناجر

«الثقافة» السورية تطلق مسابقة «البتاني» للقصة القصيرة